Motosiklet hırsızları Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı

-Motor Görüntü



( İSTANBUL ) -- Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi İSTANBUL



- İstanbul çeşitli ilçelerinde motosiklet çalan hırsızlar, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Sarıyer, Kağıthane ve Beşiktaş'ta bir hafta içerisinde art arda meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etti. Görkem A., Ferhat K. ve Burak C. Ç. isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilid. Hırsızların çaldığı motosikletler ise polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Motoru çalınan Ali Karkiner, polis ekiplerine teşekkür ederek "Sarıyer Tarabya'da çalıştığım iş yerinde bırakmıştım. Yaklaşık 6 senedir her gün orada duruyordu. O gün 10 dakikalığına yurakıya montunu giyip inmek için çıktığımda aşağıya indiğimde motoru göremedim. İş yerin kamerasına baktım 2 kişi geliyorlar etraflarını kontrol edip motorun kontağını patlatıp çalıştırıp götürüyorlar. Memur arkadaşlar 2 saat içerisinde motoru buldular" ifadelerini kullandı. Motorunu teslim alan bir başka mağdur Anıl Gursu ise, "Sabah 9 gibi komşum aradı. Motorun yok dedi.

Çıktım baktığımda motorum yoktu. Polis karakoluna gidip şikayetçi oldum. Aynı günün akşamında telefon geldi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nden aradılar. Motor bulundu. 10 saniye içinde 2 kişi gelmiş çalmışlar. Şuan piyasa değeri 40 bin tl 10 saniyede alıp götürebiliyorlar" ifadelerini kullandı. (EB-ÖFA



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