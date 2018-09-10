Motosiklet hırsızı “Tek Teker Tolga” kıskıvrak yakalandı Haberi

-Soruları yanıtlaması

-Gülmesi

--ARŞİV-

-Motosiklet kullanması

-Motosikletten düşmesi

-Tek teker üstünde gitmesi



( İSTANBUL )- İstinye’de motosikletle tek teker yapan maganda motosiklet hırsızı çıktı- Sivil trafik ekipleri tarafından yakalanan maganda gülerek adliyeye gitti İSTANBUL



- Sarıyer İstinye’de trafikte kask bile takmadan arkadaşıyla motosikletin üzerinde tek teker yapmak isterken düşerek yaralanan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan emniyette 10 adet kaydı bulunan magandaya, 2 bin 361 lira para cezası kesildi. ŞAhıs, adliyeye sevk edilirken“Pişman değilim” diyerek güldü. Sarıyer İstinye’de bir motosikletli maganda, trafikte kask bile takmadan Katar Caddesi üzerinde tek tekerlek üzerinde gitmişti. Arkadaşıyla motosiklet üzerinde tek teker üzerinde giden maganda kaza geçirip hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden yola çıkarak şahsın kullandığı motosikletin plakasını belirledi. Şahsın Tolga K.(19) olduğunu belirleyen ekipler, bugün şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hem maganda hem motosiklet hırsızı çıktı İfadesi alınan magandanın, hırsızlık suçundan emniyette 10 adet kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan magandaya, “Ehliyetsiz araç kullanmak”, “trafiği tehlikeye düşürmek”, “tehlikeli araç kullanmak” suçundan toplamda 2 bin 361 lira para cezası kesildi. Ardından şahıs adli işlemleri yapılmak üzere İstinye Polis Merkezi’ne sevk edildi. Maganda şube çıkışında gazetecilerin sorularına gülerek, “Pişmanım, bir daha yapmayacağım” dedi.



