Motosiklet Festivali'nde gösteriler nefes kesti Haberi

-Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın'ın motosiklete binerek halkı selamlaması ve açıklamaları

-kortej geçişi

-detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da bu yıl ilk kez düzenlenen. 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Oto Tamirciler Esnaf Odası organizesinde Motosiklet Festivali düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı.

Kültür Park'ta kamp kuran motosiklet tutkunları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra Çarşamba Pazarı’nda düzenlenen programa katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sporcuların motosikletleri ile yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. Gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bir yarış motoruna binerek halkı selamladı. Gösterinin ardından festivale katılan sporculara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un sevginin, barışın, kardeşliğin, kültür ve sporun merkezi olduğunu belirterek, “Memleketlerinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi götürün. Gelecek yıl tekrar bekliyoruz” dedi.



