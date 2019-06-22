Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet festivali ilgi gördü

Motosiklet festivali ilgi gördü

Tokat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen gösteri

Ali İl Efes Festival 

-Motosiklet üzerinde Birkan Polat'ın gösterisi
-Gösteriyi izleyenlerle röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta ilki düzenlenen motosiklet festivalinde yapılan show gösterileri ilgi gördü. Tokat’ta birincisi düzenlenen motosiklet festivaline ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı.
Gümenek mesire alanında kamp kuran motosiklet tutkunları şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği motosiklet festivalinde, Stunt Rider Birkan Polat'ın motosikleti ile yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. Motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler alkış toplayan Polat'a, Tokat Valisi Ozan Balcı, gösterisinin ardından Türk Bayrağı takdim etti. Polat, Türk Bayrağı ile motosiklet üzerinde tur atarak izleyicileri selamladı. Organizasyonu düzenleyen Tokat Motosiklet Kulübü üyelerinden Murat Şahin, yoğun ilgiden mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugüne kadar diğer illerde görüyorduk neden Tokat’ta olmasın dedik. Tokat halkının da böyle bir organizasyonla tanışmasını istedik. Lokman ve Hüseyin arkadaşımızla birlikte bu organizasyonu düzenledik. Güzel bir organizasyon oldu” diye konuştu.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı