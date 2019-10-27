Motosiklet devrildi: 2 yaralı - ELAZIĞ Haberi

- Kaza yeri ve motosiklet kazasında yaralanan kişinin ambulansa alınması Elazığ 'da motosiklet devrildi: 2 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ ’ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Elazığ 'dan Keban istikametine giden Mehmet Kadir Atalay yönetiminde 23 AAS 477 plakalı motosiklet Çalık Köyü Süleymanlı mevkisinde devrildi.Kazada yaralanan sürücü Atalay ile Ümit Mustafa Küçük (30) 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ 'daki hastanelere kaldırıldı.
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