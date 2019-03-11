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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 yaralı - İZMİR Video

Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 yaralı - İZMİR Video

- Kaza yeri görüntü İzmir 'de motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeniceköy kara yolunda, Kadir Üstün (47) idaresindeki 35 ZTR 88 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Üstün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çöp Konteyneri 

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