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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti... Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti... Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

-Kask kamerasından kaza ani görüntüsü

Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölümlü Motosiklet Sürücüsü 

--Olay yerinden genel görüntüler
--Kadının cesedinden genel ve detay
--Kadının yerdeki terliğinden görüntü
--Çalışma yapan polis ekiplerinden görüntü
--Yoldan görüntüler
--Kaza yapan motosikletten görüntü
--Detay görüntüler

( ANTALYA )- Talihsiz kadının ölüm ani kask kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sürat motosikletinin çarptığı, yolun karşısından gelen otomobilin ise duramayıp üzerinden geçtiği kadın, yaşamını yitirdi. Kaza ani ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H. D. idaresindeki 07 HRC 84 plakalı sürat motosikleti yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Nazik Daban isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride fırlayarak asfalt zemine düşen Daban’ın üzerinden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil geçti. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H. D. de yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Nazik Daban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak H. D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü. Daban’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülürken, Kaçan otomobil sürücüsünün yakalaması polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza sonrası İhlas Haber Ajansı’na

konuşan Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, yolun telle bölünmesinin defalarca yetkilere bildirdiklerinin söyledi.

Uysal, “ Bildirmemize rağmen hiç dikkate alınmadı. İllaki böyle ölümlü kazalar olacak, bundan sonra tel örgü yapılacak. Orta refüj açık olduğundan dolayı buradan yayalar devamlı geçiyor. Defalarca kazalar oldu. Son örneği de bu kaza ama bir türlü yetkilere laf anlatamıyoruz. Buranın bölünmesi ve üst geçidin yapılması bu kadar mı zor. Bu mahallede yerleşik yaklaşık 20 bin insan var” dedi.
Kaza ani kask kamerasına yansıdı. Öte yandan kaza ani arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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