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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet çarpan iki kadın böyle yere serildi

Motosiklet çarpan iki kadın böyle yere serildi

kaza anı

( SİVAS ) SİVAS

Kamera Dikkatsizlik Motosiklet Sürücüsü 


- Sivas’ta motosiklet sürücüsü ve iki kadının dikkatsizlikleri kaza ile sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Halit Rıfat Paşa Caddesinde meydana geldi. Kazada tali yoldan ana yola giren bir motosiklet sürücüsü durmayarak, kendisi gibi dikkat etmeden yoldan karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile üçü de yola serildi. Kazada sürücü ve kadınlar yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımı ile yerden kaldırıldı. Bu anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (GF-Y)
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