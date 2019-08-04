Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyordu

Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyordu

Şüphelinin yerde yatması

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Motosiklet sahibinin müdahalesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu. Şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Olay, sabah saatlerinde Nizip İlçesi meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti çalmak isteyen şüpheli, motosikletin sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin sahibi tarafından bir süre darp edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (MFT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı