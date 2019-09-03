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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MUĞLA

Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MUĞLA

- Olay yeri - Kaza yapan motosiklet Muğla 'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Güneş'in kullandığı 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Bodrum - Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde bariyere çarparak devrildi.Kazada sürücüsü Güneş ile motosikletteki Yakup Atış (19) yaralandı. Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, yaşamını yitirdi, sürücünün ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası 

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