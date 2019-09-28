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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı - HATAY İzle

Motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı - HATAY İzle

- Motosiklet ağaca çarptı - 2 yaralı - Kaza yerinden detay - Kazaya karışan motosikletten detay Hatay 'da motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'da bir motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Sergen Sökmen'in kullandığı 27 P 3136 plakalı motosiklet, Defne ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde, refüjdeki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Sökmen ve arkadaşı Mert Dağdan, yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastane Motosiklet Sürücüsü 

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