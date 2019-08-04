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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti

Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti

teknenin limana çekilmesi

( MUĞLA )- Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik teknesi ile Marmaris Limanına çekildi. MUĞLA

Sahil Güvenlik 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde gezi amacıyla denize açılan bir teknenin motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler. Sabah saatlerinde denize açılan ve içinde iki kişinin bulunduğu Karya-O isimli tekne Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalandı. Denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Belirlenen adrese hareket eden Sahil Güvenlik teknesi, sürüklenmekte olan tekneyi yedekleyerek Marmaris Limanına getirdi.
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