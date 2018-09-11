Motorlu testereyle onlarca kişiyi tıraş etti İzle

-EŞEK ÜSTÜNDE MOTORLU TESTEREYLE TIRAŞTAN GÖRÜNTÜ

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( BURSA -ÖZEL-EK) - Sünnet çocuğunun babası sağdıçlarını motorlu testereyle tıraş etti BURSA



- Bursa’da ilginç sünnet düğünü geleneği izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Keles ilçesine bağlı Delice köyünde sünnet düğünleri görenleri şaşırtıyor. Sünnet çocuğunun babası sağdıçlarını eşeğin üstünde motorlu testereyle tıraş ediyor. Eşeğin üstünde meydana giren sünnet babası, tek sıra halinde yüzleri köpüklenmiş sağdıçlarını motorlu testereyle tıraş ediyor. Kellelerini sünnet babasına emanet eden sağdıçların bu tıraştan büyük keyif aldıkları gözleniyor. Delice köyünde çocukları Samet Kızıl ve Yusuf Kızıl’a ortak sünnet cemiyeti yapan Aziz Kızıl ve Hasan Kızıl, yıllardır köylerinde gerçekleşen ilginç adeti de yerine getirdi. Önceden zinciri çıkartılmış motorlu testereyle meydana giren Aziz Kızıl, sağdıçlarını tek tek tıraş etti. Tıraş edilen sağdıçlar ise hiç seslerini çıkartmadan kendilerini eşeğin üstündeki berbere emanet etti.

