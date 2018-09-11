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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Motorlu testereyle onlarca kişiyi tıraş etti İzle

Motorlu testereyle onlarca kişiyi tıraş etti İzle

SÜNNET BABASININ SAĞDIÇLARINI MOTORLU TESTEREYLE TIRAŞ ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Sünnet Düğünü Irak 

-EŞEK ÜSTÜNDE MOTORLU TESTEREYLE TIRAŞTAN GÖRÜNTÜ
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL-EK) - Sünnet çocuğunun babası sağdıçlarını motorlu testereyle tıraş etti BURSA

- Bursa’da ilginç sünnet düğünü geleneği izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Keles ilçesine bağlı Delice köyünde sünnet düğünleri görenleri şaşırtıyor. Sünnet çocuğunun babası sağdıçlarını eşeğin üstünde motorlu testereyle tıraş ediyor. Eşeğin üstünde meydana giren sünnet babası, tek sıra halinde yüzleri köpüklenmiş sağdıçlarını motorlu testereyle tıraş ediyor. Kellelerini sünnet babasına emanet eden sağdıçların bu tıraştan büyük keyif aldıkları gözleniyor. Delice köyünde çocukları Samet Kızıl ve Yusuf Kızıl’a ortak sünnet cemiyeti yapan Aziz Kızıl ve Hasan Kızıl, yıllardır köylerinde gerçekleşen ilginç adeti de yerine getirdi. Önceden zinciri çıkartılmış motorlu testereyle meydana giren Aziz Kızıl, sağdıçlarını tek tek tıraş etti. Tıraş edilen sağdıçlar ise hiç seslerini çıkartmadan kendilerini eşeğin üstündeki berbere emanet etti.
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