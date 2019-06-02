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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Motorlu araçların giremediği sahiller 'Martı'lara emanet İzle

Motorlu araçların giremediği sahiller 'Martı'lara emanet İzle

Timlerin hazırlanması

İlk Müdahale Polis Memuru Oğlan Memur Bisiklet 

-Kasklarını, eldivenlerini takmaları
-Ekip amirinin konuşma yapması
-Timlerin sahilde tur atması
-Timlerin göreve başlaması

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde bisikletli Martı polis timleri görev yapacak ANTALYA

- Turizm sezonunda milyonlarca kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara Sahili'nde asayiş ile güvenliği, ’Martı Bisikletli Polis Timi' sağlamaya başladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan Martı Bisikletli Polis Timi’nde 10 bisikletli polis memuru görev alıyor. Yaz mevsiminde binlerce kişinin zaman geçirdiği sahillerde, can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Martı Timi, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı Timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra, oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak. "10 ekip görev başında" Ekipler, 6.5 kilometrelik sahilin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaoğlan Parkı’nı kapsayacak şekilde görev yapacak. Martı Timi'nin 6'sı Konyaaltı Sahili 1 ve 33 numaralı beachlerde , 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacağı bildirildi.
Timler ayrıca Sera otel, Polis kampı ve TRT kampında görev alacak. Acil yardım konusunda da eğitimleri bulunan Martı Timleri,yeri ve yabancı misafirlerin hizmetinde olacak.
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