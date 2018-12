Motorcular bariyer istemiyor...Kafalarını bariyere yaslayarak bariyerlere çözüm istediler Haberi

-kafalarını bariyere yaslamaları

( KÜTAHYA -ÖZEL) -"Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldiler KÜTAHYA



- Motosiklet kullanıcıları kazalarda çok sayıda ölümlere neden olan ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. Ölümlerin engellemesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını isteyen motosiklet sürücüleri yetkililerden çözüm bekliyorlar. Son zamanlarda meydana gelen olası kazalar sonrası devrilme, kayma ve düşme neticesinde bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek isteyen motor sürücüleri Kütahya’da bir araya geldiler. Eskişehir karayolu'nda bariyere yaslanarak ‘Katil Bariyer İstemiyoruz’ dediler. Türkiye’de 3 buçuk milyon motosiklet kullanıcısı olduğundan bahseden Dumlupınar Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu Başkanı Merve Uzun “ Katil bariyere dikkat çekmek içi topladık. Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk milyon motosiklet sürücü var. Tüm ekipmanlarımız tam olmasına rağmen bir kaza sırasında bariyerde can veriyoruz. Bu durum değişmesini istiyoruz.” dedi.

Motosikletçiler olarak daha öncede birçok girişimde bulunduklarını söyleyen Riders 43 Motor Kulübü Başkanı Yasin Ergül “ Biz motosikletçiler olarak daha öncede ‘Katil Bariyerlere’ tepki göstermiştik. Artık tepkilerimiz meyvelerini vermeye başladı.

Biz daha fazla can vermek istemiyoruz. Motorcular kaza sonrası düşme, kayma ve devrilme sonrası demir bariyerlere çarparak uzuv kaybına, kan kaybına bağlı sebeplerle can veriyoruz. Biz bunların artık yaşanmasını istemiyoruz. Bariyerlerin motorculara uygun projeler yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Dumost Motor Kulübü üyesi Egehan Çakır ise “Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun ‘Katil Bariyer’ ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı ile görüştüğünü ve pilot illerde uygulamanın başlayacağını. Görüşme sonrası sayın milletvekilimiz bize katil bariyerler için sesimizi çıkarmamız mesajını verdi. Bizde can kayıplarının son bulması için sesimizi çıkartmaya karar verdik. Katil bariyerlerde bir arkadaşımız kaza sonucu hayatını kaybetti. Biz motosiklet sürücüleri olarak artık ‘Katil Bariyerlere’ çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu