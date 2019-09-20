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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı Video

Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı Video

Tırın yanma anı amatör kamera

( AMASYA ) AMASYA

Amatör Kamera Kamera Amatör 


- Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadem'in kullandığı 34 ZM 3183 plakalı tırın lastiğinin patlamasıyla motor yağı yüklü dorse yanmaya başladı.
Motor yağlarının etkisiyle büyüyen yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında dorse tamamen yanarken, çekici yangından etkilenmedi.
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