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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Motor tutkunları Hamburg’da buluştu

Motor tutkunları Hamburg’da buluştu

Festivalden detaylar

( HAMBURG ) HAMBURG

Polis Güzergah Festival Helikopter 


- Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen MOGO Hamburg motosiklet festivaline Almanya’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 bin motorcu katıldı.
Almanya’nın Hamburg şehrinde bu sene 35’incisi düzenlenen MOGO Hamburg motosiklet festivaline bu sene de Almanya’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 bin motosiklet tutkunu katıldı.
Avrupa’nın en büyük motorcular buluşması olarak bilinen etkinlikte MOGO adına 240 kişi gönüllü olarak görev yaptı. Almanya’nın önde gelen en büyük kiliselerinden biri olan St. Michaelis Kilisesi önünde sabah 06.00’dan itibaren toplanmaya başlayan motorcular, öğle saatlerinde kilisede ayin yaptılar ve sonra motorlarının başına geçti. Hamburg’un 30 km uzağındaki Buchholz kasabasına kadar konvoy halinde süren motor süren katılımcılar caddelerde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat süren yolculuk için, motorcuların güzergahı üzerindeki bir çok cadde trafiğe kapatıldı. Yoğun katılım ile geçen etkinlik kapsamında çeşitli müzik programları, konuşmalar, yiyecek ve içecek stantları kuruldu. Az sayıda Türk motorcularının da katıldığı festival, müzik ve eğlencelerle devam etti. Şehir içinden sonra A7 otobanında motor süren katılımcıları karadan ve havadan polis helikopterleri eşlik etti. Güzergah boyunca yaklaşık 200 bin kişinin yol kenarından etkinliği takip ettiği belirtildi. Motorcular, 16 Haziran 2019’da tekrar buluşmak üzere vedalaşarak Hamburg’dan ayrıldılar.
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