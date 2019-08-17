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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motor sürücüsünün öldüğü kaza kendi kamerasına yansıdı İzle

Motor sürücüsünün öldüğü kaza kendi kamerasına yansıdı İzle

Kask kamerası görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Kamera Zincirleme Kaza Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden fotoğraflar
-Ölen adamın fotoğrafı

( YALOVA -ÖZEL)- Öldüğü kazayı saniye saniye kaydetti YALOVA

- Yalova'da 2 motorun karıştığı zincirleme kazada, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza anını saniye saniye kask kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Kaza Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Erdoy Mahallesinde meydana geldi. Ayhan Pala (52) 16 CGC 62 ile B.A. 77 EP 970 plakalı motosikletleri ile Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde seyir halindeyken Tevfik Fikret Caddesi'ne girmek için sinyal veren bir aracı sollamak istedi. Arkasındaki motosikletlileri fark etmeyen araç sürücüsü döneceği sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Pala otomobile, arkadaşının kullandığı motosiklet ise Pala ve araca aynı anda çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Pala, arkasındaki motosiklette bulunan B.A. ve yanındaki arkadaşı N.M. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ağır yaralanan Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra yapılan incelemelerde Pala'nın kullandığı kask kamerasının kaza anını saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.
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