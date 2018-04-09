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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Motor kısmında yılan gören sürücü 1 hafta otomobiline binemedi

Motor kısmında yılan gören sürücü 1 hafta otomobiline binemedi

Olay yerinden görüntü

Karya Irak 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detay

( SAKARYA -HD)- Yılanı çıkarmaya gelen itfaiye ekipleri aracı didik didik etti- İtfaiye "Yılan yok" dese de sürücü ikna olmadı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir otoparka bıraktığı otomobilinin motor kısmında yılan gören ve aracını 1 hafta yerinden kıpırdatamayan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, tüm aramalara rağmen araçta yılana rastlayamadı. Olay Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi 1211 Nolu Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EN 864 plakalı otomobilin içerisinde yılan gören sürücü Sabri K., panikle aracını kitleyerek otoparktan uzaklaştı. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramadığı için korkudan 1 hafta aracına yaklaşamayan sürücü, çareyi itfaiye ekiplerinden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, araçta yılan aramaya başladı.
Aracı didik didik arayan ekipler, uzun süren çalışmasına rağmen yılan bulamadı. Sürücü Sabri K. ise aracında yılan bulunamamasına rağmen korkusunu yenemeyerek yine aracına binemedi.
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