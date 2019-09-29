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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Motor kaputundan uyuşturucu çıktı

Motor kaputundan uyuşturucu çıktı

Köpeğin arama yapması

Adli Kontrol Uyuşturucu Köpek Narkotik Narkotik Köpek 

-Kaputa tepki vermesi
-Kaputun açılması
-Esrarın bulunması
-Esrarın çıkartılması

( ADANA )- Adana’da hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi ADANA

- Adana polisi şüphelenip durdurduğu otomobilin motor kaputunda hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Yamaçlı Mahallesinde devriye görevi yaparken kırmızı bir otomobilden şüphelendi. Polis otomobili durdurup arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Bunun üzerine olay yerine getirilen narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek otomobilin motor kaputu kısmına tepki verdi. Polis kaputu açtığında poşet içinde 2 kilo 550 gram esrar buldu. Polis esrara el koyarken otomobilde bulunan Serhat A. (21) ve Kaan U.’yu (21) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaan U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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