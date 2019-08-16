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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı Haberi

Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı Haberi

Operasyon görüntüsü

Alışveriş Kredi Kartı Polis Kamerası Pos Cihazı Polis Ekipleri 

-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( İSTANBUL )- Pos cihazlarından vatandaşları kredi kartı bilgilerini kopyalayarak dolandıran çete takip sonucu yakalandı İSTANBUL

- İstanbul

İstanbul’da moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslardan birinin sürekli olarak kullandığı şapkanın eşkallerinin belirlenmesinde belirleyici olduğu öğrenirken, ekipler tarafında yapılan operasyon kameralara yansıdı. İstanbul’da birçok sektörde moto kurye olarak görev yapan 5 kişi alışverişlerde kredi kartını kullanan yüzlerce vatandaşın kart ve şifre bilgilerini alarak kopyalamaya başladı.
Bir istihbaratı değerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca takip ettiği şüpheliler üzerinde çalışma başlattı. Dolandırıcıların alışveriş yapan müşterilerine yanlarında yazılımı değiştirilmiş olan sahte olan pos cihazlarından kredi kartına işlem yaptığı ardından bu cihazın çalışmadığını söyleyerek iki pos cihazından paranın çekilerek vatandaşların kredi kartı ve şifrelerini kopyaladığı öğrenildi. Bu yöntemle 50.000 TL haksız kazanç elde eden şahısların belirlenmeye üzerine yapılan operasyonda kimliği belirlenen B.Ç, M.F. G, F.S, A.T ve H.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda işlemlerde 3 adet yazılım cihazı, yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçilirdi. Öte yandan operasyon sırasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahıslardan birikin sürekli kullandığı bir şapkanın operasyonun başarılı olmasında etkili olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerinin yaptıkları fiziki takip ve operasyonu polis kamerasına yansıdı.
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