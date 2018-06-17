- Moskova'nın 8'inci camisi açıldı



- Rusya’nın başkenti Moskova’da, şehrin 8’inci camisi Ramazan Bayramı'nda açıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın 8’inci camisi olan Solnechnogorsk camisi açıldı. Ramazan Bayramı’na denk getirilen açılışı, başkentteki Müslümanların katılımıyla, Rusya’nın Baş Müftüsü Ravil Gavinuttin gerçekleştirdi. Açılışta Kuran tilaveti, ilahi dinletileri ve ‘Rusya’da İslam’ konulu fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Rusya baş müftüsü Ravil Gavinuttin cami hakkında bilgi vererek, “Camimiz Moskova bölgesindeki 8’nci cami olma özelliği taşıyor. Toplam 450 kişi camide ibadet yapabiliyor. Caminin toplan alanı 400 metrekare. Kadınlar için ayrı ibadet alanı, 2 ayrı salon ve birçok sosyal aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanlar var” dedi.

Gerçekleşen açılışın ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.



