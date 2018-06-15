- Moskova'da Müslümanlar Merkez Camii’ne Sığmadı



- Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Merkez Camisi'nde kıldı. Avrupa’nın en büyük camisinde yer bulamayanlar sokaklarda saf tuttu. Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bu sene sadece Moskova Merkez Camii'ne bayram namazını kılmak için 300 binden fazla Müslüman geldi. Avrupa’nın en büyük camisi olan Merkez Camii'nde binlerce insan geceden kendilerine yer tuttu. Namaz kılmak için camide yer bulamayanlar ise sokaklarda saf tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da polis caddeleri kapatarak, güvenliği artırdı. Moskova'daki diğer camiler de doldu taştı. Rusya'da Ramazan Bayramı, ağırlıklı olarak İslami nüfusu olan özerk cumhuriyetlerde büyük sevinçle karşılandı. Adıgey, Başkirdistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkesya, Tataristan, Çeçenistan'da da Ramazan Bayramı resmi tatil günü olarak geçiyor. Son tahminlere göre Rusya'da 20 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.

