Moskova'da FSB binası yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı



- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında meydana gelen çatışmada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı saldırının görüntüleri kameralara yansıdı. Moskova'nın Lyublyanka bölgesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Genel Merkez binası yakınlarında çatışma çıktı. Kremlin'den yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilirken güvenlik güçlerinin alarm seviyesinde olduğu belirtildi. Saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği olayda yaşanan korku ve panik anları kameraya yansıdı.



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