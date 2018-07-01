Moritanya'da halk su için eşek 'Mercedes'i bekliyor - NUAKŞOT
Moritanya'da halk su için eşek "Mercedes"i bekliyor - NUAKŞOT - Su doldurmak için kuyularda bekleyen Moritanyalılardan detaylar - Eşek arabalarıyla su taşınmasından detaylarNUAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bazı mahalleler suyunu ancak eşek arabalarıyla karşılayabiliyor. Başkent Nuakşot, her geçen gün gelişse de hala bazı kenar mahallelerde su altyapısı bulunmuyor. Bölge halkı, su ihtiyacını eşek arabasıyla su taşıyanlardan satın alarak karşılıyor.