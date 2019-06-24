Moritanya'da Gazvani cumhurbaşkanı seçildi - NOVAKŞOT
: - Basın toplantısını takip edenler - Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Vild Bilal'in açıklamalarıMoritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el - Gazvani cumhurbaşkanı seçildi.Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Vild Bilal yaptığı açıklamada, seçimlerin şeffaf ve tarafsız olduğunu, herhangi bir hak ihlalinin yapılmadığını ifade etti. Moritanya Ulusal Seçim Komisyonu, Muhammed Vild el - Gazvani'nin oyların yüzde 52,01'ini alarak cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı Onu, insan hakları aktivisti Beyram Vild ed - Dah Abid yüzde 18,57, Sidi Muhammed Vild Bubekir ise yüzde 17,87 oy oranıyla takip etti.
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