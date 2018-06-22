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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Mor tarlalarda hasat vakti - EDİRNE İzle

Mor tarlalarda hasat vakti - EDİRNE İzle

- Lavanta tarlalarından detay - Lavanta hasadından detay - Lavanta yağı ve suyunun çıkarılması işleminden detay - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel ve Lavanta sevdalısı emekli Fikrek Kırbıyık'ın açıklamasıMor tarlalarda hasat vakti - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Edirne 'de oluşturulan lavanta tarlalarında hasat yapıldı - Lavanta hasadının ardından buhar distilasyonu sistemi ile yağ çıkarma işlemi gerçekleştirildi - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel: - "Geçen yıl topladığımız lavantaların yağının litresini 100 avrodan sattık. Bu senekiler de aynı şekilde devam edecek. Bu sadece yağın fiyatı, suyuna da ayrıca ayrı talep var, onu da satacağız bu sene"EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün deneme amacıyla oluşturduğu lavanta tarlalarında hasat yapıldı.Hem enstitü bahçesi hem de Karaağaç yolundaki tarlalarda ekili lavantalar biçme makineleriyle saplarından ayrıldı.Mor renkli tarlalarda hasat sırasında, vatandaşlar da fotoğraf çektirdi ve lavanta topladı.Lavanta hasadının ardından buhar distilasyonu sistemi ile yağ çıkarma işlemi gerçekleştirildi.
- "Tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz"Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların " Edirne Lavanta Tarla Günleri"ne beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini söyledi.

Aromatik ve tıbbi bitkilerden lavantaya ilginin Türkiye'de yüksek olduğunu anlatan Güzel, "Lavantanın getirisi yüksek. Amacımız çok verimli arazilerde değil, ayçiçeği ve buğdayda verimi çok düşük arazilerde bu bitkimizi değerlendirmektir. Kent merkezinde Karaağaç'taki 15 dönümlük lavanta tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz. Hasadımız devam ediyor. Bu yıl ilk kez mekanizasyonla yapıyoruz hasadı, bunun haricinde elektrikli testere ile yapmıştık. Toplanan lavantaların yağın çıkarıyoruz. Geçen yıl topladığımız lavantaların yağının litresini 100 avrodan sattık. Bu senekiler de aynı şekilde devam edecek. Bu sadece yağın fiyatı, suyuna da ayrıca ayrı talep var, onu da satacağız bu sene. Tarlalara peteklere de koyduk, balını da satacağız." diye konuştu.
- Makinazasyon sistemi ile lavanta hasadıEmekli Fikrek Kırbıyık da İstanbul Avcılar'daki atölyesinde tarım aletleri ürettiğini söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'in kendisiyle irtibata geçtiğini ve lavanta biçme makinesi üretmesi için öncü olduğunu anlatan Kırbıyız, "Lavantayı çok seviyorum. Lavanta sevdam var, bununla yatıyorum bununla kalkıyorum. Edirne 'de de lavanta tarlaları genişledi. Bunlara uygun bir makine yaptık. Hasat bu makineyle daha da kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Avro Tarım Muhabir Tıbbi Bitkiler Erimli 

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