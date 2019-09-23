Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ' Geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı neredeyse 3 katına çıkarak 750 bin kişiye ulaştı. Sezonun bitmiş olmasına rağmen Kuyucak'ı görmeye gelen misafirler için halen lavanta ürünlerinin satıldığı birkaç stant bulmak mümkün. Çitçiler ise lavanta bahçelerini traktörle sürerek şimdiden gelecek sezon için bahçelerinin bakımlarını yapmaya başladılar. '

