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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı

Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı

Isparta 'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları üç ayda 750 bin turisti misafir etti. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, sona eren lavanta sezonunun kente ve lavanta tarlalarıyla ünlü Kuyucak köyüne büyük katkı sağladığı belirtildi. Köyün son dönemlerde lavantanın merkezi haline geldiği ve yüz binlerce insanın ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, Kuyucak köyüne bu yıl lavanta sezonunda yaklaşık 750 bin ziyaretçinin geldiği bildirildi.

Borlu İsaf Bild Sparta Ziyaretçiler 


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ' Geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı neredeyse 3 katına çıkarak 750 bin kişiye ulaştı. Sezonun bitmiş olmasına rağmen Kuyucak'ı görmeye gelen misafirler için halen lavanta ürünlerinin satıldığı birkaç stant bulmak mümkün. Çitçiler ise lavanta bahçelerini traktörle sürerek şimdiden gelecek sezon için bahçelerinin bakımlarını yapmaya başladılar. '
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