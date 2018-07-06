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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Mor reyhan üreticisinin yüzünü güldürüyor İzle

Mor reyhan üreticisinin yüzünü güldürüyor İzle

Reyhan üretimi yaparak geçimini sağlayan Necla Karakaya'nın konuşması

Asad Belediye Başkanı Şifa Deposu Gesi Gori 

-Detay

( MALATYA -ÖZEL )- Üretici Necla Karakaya 3 çocuğunu reyhandan kazandığı parayla büyüttü MALATYA

- Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanı üreticisinin yüzünü güldürüyor. Türkiye’de sadece Arapgir’de yetişen ve 200’ün üzerinde aromatik değere sahip olan mor reyhanın her geçen gün katma değeri yükseliyor. Baharat olarak kullanılan mor reyhanın çayı ve şerbeti bile yapılıyor. Güçlü bir antioksidan içeren ürüne Arapgir Belediyesi tarafından alım garantisi veriliyor. Sadece Malatya’da değil Türkiye’de de tanınırlığı her geçen gün artan mor reyhan, değeri arttıkça üreticisinin de yüzünü güldürüyor. İlçede 26 yıldır reyhan üretimi yaparak geçimini sağlayan Necla Karakaya eşi Mehmet Karakaya ile birlikte sırt sırta vererek 3 çocuğunu Reyhandan kazandığı para ile büyüttüğünü söyledi.

Üretmenin önemine vurgu yapan reyhan üreticisi Karakaya, “Reyhan bizim geçim kaynağımız, 26 yıldır reyhan ekimi yapıyoruz. Üç çocuğumuzu reyhandan kazandığımız para ile büyüttük, okuttuk. Yetiştirmiş olduğumuz reyhan tamamen organik doğal, zirai ilaç kullanmıyoruz. Bu anlamda reyhanın tam bir şifa deposu olduğunu söyleyebilirim. Yemeklerde kullanılan reyhan baharat ve çay şeklinde kullanılabiliyor. Üretmek çok önemli, yılda bir kez ekim altı defa hasat yapıyoruz. Hasadı yapılan ürünleri ilçe belediyemize alım garantili olarak veriyoruz. Sağ olsunlar bu konuda belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu, üreticilerimizi mağdur etmiyor bizlere her türlü desteği sağlıyor” diye konuştu
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