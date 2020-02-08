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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mor ekmekten sonra şimdi de “Mor Baklava” Video

Mor ekmekten sonra şimdi de “Mor Baklava” Video

-mor baklava detay

Hastalık Diyabet Böbrek Yetmezliği Yüksek Tansiyon Pigme 

--usta röp

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Mor ekmekten sonra üretimine başlanan mor baklava, kilo ve sağlık sorunlarından dolayı baklavadan uzak duranlara umut oldu.Sivas’ta bir firma deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar aldığı mor ekmekten sonra, normal baklavaya göre çok daha az kalori içeren ve sağlıklı olan mor baklava üretimine başladı.
Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor baklava, görünümü, tadı ve birçok hastalığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mor baklava, kilo ve sağlık sorunlarından dolayı baklavadan uzak duranlar için de umut oldu.İmalathane sahibi Ömer Sarıgül, mor hamur ile yapılan baklavanın içerisinde barındırdığı minerallerin vücutta onarıcı etki oluşturduğuna dikkat çekti. Sarıgül, mor hamurda olan mormiksinin, diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara iyi geldiğini belirterek, “Mor ekmekten sonra şimdi de mor baklavaya başladık. Şeker hastaları tatlı yiyemiyor ama bu tatlımızı rahatlıkla yiyebilecekler. Aynı normal baklava yapar gibi yapıyoruz farklı olan tek şey hamurumuz. Bu hamurun içerisinde böğürtlen, mor soğan, mor havuç, nar bunlardan elde edilen antosiyanin denilen maddeden alınan mikslerimizle beraber bu şekilde yaparak kullanıyoruz” dedi.
Kilosu 70 TLÖmer Sarıgül, mor baklavada kullanılan ceviz, fındık ve fıstığa göre kilosunun 50 ile 70 TL arasında satıldığını belirterek, “Bir tepsi mor baklava 150 TL. Ama şeker hastaları için çok güzel bir üretim yaptık. Bunu denemelerini de tavsiye ediyorum. Rahatlıkla yiyebilirler. Şu anda biliyorum ki çoğu şeker hastalarımız tatlı yiyemiyor ama bunu rahatlıkla yiyebilecekler” dedi.
Sahte morlar limonla anlaşılabiliyorSarıgül, sahte mor hamur ürünlerinin limon ile kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade edip, “Şu anda Sivas’ta bunu tek biz üretiyoruz. Patentini aldık. Sivas’ta yapanlar olur ama onlara aldanmayın. Onlar sahteler olabilir. Sahtesini gerçeğini anlamak için de üzerine limon sıkıyorsunuz. Limon sıkıldığında o renk kırmızılaşıyor ise bu hamur gerçektir. Ama renk değişmiyorsa bu gerçek değildir. O yüzden sağlık için çok dikkat edilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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