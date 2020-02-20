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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı İzle

Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı İzle

hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri,

Akalan Kamera Hırsız 

-ilk şahsın adrese girmesi ve çaldığı mont ile adresten çıkması,
-diğer şüpheli şahısların iş yerine girip çelik jantlarla kaçması,
-şahısların adliyeye çıkarılması,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir evden mont çalan bir şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde 4 ve 17 Şubat 2020 tarihlerinde bir iş yeri ile bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda girdiği bir evden mont çalan bir şüpheli ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonrası yakalanan şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeler de ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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