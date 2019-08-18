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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Molozların arasında tarih bulundu

Molozların arasında tarih bulundu

Molozluk alan

-Mezar taşından detay
-Bulunan parçanın taşınması
-Traktöre koyulması

( BURSA )- Vatandaşlar tarihi kalıntıları şans eseri buldu BURSA

- İznik kuzey çevre yolu hattındaki moloz yığınları arasında Roman dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu. Çevre yolu alanında moloz yığınları arasında geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlarca bulundu. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Eşref Baba Türbesi mevkiinde açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi. Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor. Bulunan parçalar Müze Müdürlüğü’ne götürülmek üzere taşıtlara yüklendi.
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