Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı - ŞANLIURFA İzle

Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı - ŞANLIURFA İzle

- İtfaiye ekiplerinin çalışması - Yavru köpeğin kurtarılması Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde dökülen moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.

Yavru Köpek Köpek Bild Köpek Yavrusu Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı