Mollaarap bölgesine 100. fore kazık

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( BURSA -HD)- Yağmur ve heyelan sebebiyle 83 evin tahliye edildiği Mollaarap bölgesinde Yıldırım Belediyesi tarafından zemin güçlendirmesi için 100. fore kazık çakıldı- Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali:- "Güçlendirme çalışmasının ardından üniversitenin vereceği rapora göre ya orada tasarım yapacağız, ya da hak sahiplerine başka yer vereceğiz"- "Yeni dönemin başlamasına bir yıl var, bu kısmet meselesi. Ancak Yıldırım'ın 50 yıllık kronik meselesini çözdük" BURSA



- Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2 ay önce heyelan sebebiyle 83 evin boşaltıldığı Mollaarap Bölgesi'nde zemin güçlendirme çalışmasının devam ettiğini belirterek, "100. fore kazığı çakıyoruz. Üniversitenin vereceği rapora göre ya orada tasarım yapacağız. Ya da ev sahiplerine başka yer vereceğiz" dedi.

4.yıl basın toplantısında soruları cevaplandıran Yıldırım Belediye Başkanı Edebali, Mollaarap'ın eğimi yüksek bir mahalle olduğuna dikkat çekerek, "Burası kayma potansiyeli olan bölge. Bir müteahhidin kontrolsüz kazı yapması işi tetikledi. Arazide belli çatlamalar oldu. 83 evi tahliye ettik. Vatandaşlarımızın kiralarını ödüyoruz. O araziyi bir üniversite ile birlikte tekrar stabilize hale getirecek dayanak çalışması yaptık. Bugün 100. fore kazığı çakıyoruz. Üniversitenin vereceği rapora göre, ya orada tasarım yapacağız, ya da vatandaşlara başka yer vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Edebali, Yıldırım'a yapılması düşünülen 6,5 kilometrelik metro hattıyla ilgili ise, "Büyükşehir Belediyesi ulaşım master planını yeni ihale etti. Metro projelerinin etkileri plan yaptığınız bölgelerle ilgili olacak. Entegrasyonu nasıl sağlanır. Metronun mühendislik projelerinin bitmesi lazım. Çok zahmetli işler. Görüşmeler devam ediyor. Mühendislik bittikten sonra bizim kentsel dönüşüm projelerine metronun uyumunu elbette görüşüyoruz" dedi.

Edebali, bir soru üzerine de ova koruma bölgesinde 70 bin kişinin yaşadığını ifade ederek, "Burası kağıt üstünde birinci sınıf tarım arazisi. Bu konu sadece Yıldırım Belediyesi ile çözülecek bir konu değil. Bu sene çalışacağımız başlıklardan birisi. Hem ovayı korumaya yönelik, hem de bu insanların sorununa kalıcı çözüm getirmek için bir yol haritası getirmek lazım" şeklinde konuştu.

Edebali yaptıkları büyük 7-8 kentsel dönüşüm projesinin ve planlı yatırımların Yıldırım'ın değerini arttırdığına da işaret ederek, "Plansızlık bölgenin değerini eritir. Yıldırımdaki arsa fiyatlarının değerinin artması plan yapılmasından kaynaklanıyor. Vatandaşın arsası değerleniyor. Biz yoğunluğu çok fazla arttırmadan bölgede ticari alanların eksikliğini de kullanarak vatandaşı mağdur etmeden teklifler sunuyoruz. Mevcutta 1300 konut var, biz 1450 konut ile bölgeyi dönüştürüyoruz. Proje finansmanını kendi içinde çözüyor. Kesinlikle yüzde yüz yoğunluk artışı yok. Ticari alanları ön plana çıkarıyoruz.Donatı olanları ve yeşil alanlar da yüzde 5'ten yüzde 25'e çıkıyor. Bizim yeni planlarımızda 8 kattan fazla bina yok" şeklinde konuştu.

Başkan Edebali, ikinci 5 yıllık dönemle ilgili bir soruya ise, "Henüz bir yıl süre var. Önemli olan projelerin tamamlanması, geri dönüş olmaması. Planlar onaylandı. Vatandaş kendi planına sahip çıkacak. Yıldırım 50 yıllık kronik sorunlarını çözmüş olacak. Bizim yeni dönemde olup olmadığımız kısmet meselesi. Şu anda bir şey söylemem uygun ve doğru değil" açıklamasında bulundu.

