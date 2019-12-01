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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı - Adana polisi Moldova uyruklu bir kadın ile Türk uyruklu bir erkeği şehrin merkezinde torbacılık yaptıkları iddiasıyla yakaladı

- Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı - Adana polisi Moldova uyruklu bir kadın ile Türk uyruklu bir erkeği şehrin merkezinde torbacılık yaptıkları iddiasıyla yakaladı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Kuryesi 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi
-TAKİP, AA, DHA
-ADANA DATADAN GEÇİLDİ

( ADANA ) - Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı- Adana polisi Moldova uyruklu bir kadın ile Türk uyruklu bir erkeği şehrin merkezinde torbacılık yaptıkları iddiasıyla yakaladı ADANA

- Adana polisi Moldova uyruklu bir kadın ile Türk uyruklu bir erkeği şehrin merkezinde torbacılık yaptıkları iddiasıyla yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde bir Moldova uyruklu kadın ile bir erkeğin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen narkotim ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 38 yaşındaki Lilia Zmeu adlı kadını ve Kemal D.’yi (38) gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada Metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu da ele geçirdi. Türk zanlının kadına kuryelik yaptırdığı ileri sürülerken ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zehir tacirlerinden Kemal D. tutuklandı. Moldovalı kadın adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kadın uyuşturucu kullanmadıklarını ilaç aldıklarını öne sürdü. (FKE-
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