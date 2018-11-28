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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Moldova'da parasını alamayan işçiler Samsun'a döndü

Moldova'da parasını alamayan işçiler Samsun'a döndü



: - İşçilerin Vezirköprü'ye gelişi - Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı'nın konuşması - İşçilerden Sevval Güngör'ün konuşmasıSAMSUN (AA) - Çalışmak için gittikleri Moldova'da ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçiler, Samsun 'a döndü.İşçileri ilçe girişinde karşılayan Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Moldova'daki işçilerden birinin Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'e ulaşıp sorunlarını anlatmasıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Başkan Edis'in yetkili makamlarla iletişime geçerek işçilerin memleketlerine dönmesi konusunda yardımcı olduğunu anlatan Sefacı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Devletimizin girişimleri ve çabaları sayesinde işçilerimizin sağ salim getirilmesine aracı olduk." diye konuştu.
İşçilerden Sevval Güngör ise, Samsun 'daki bir inşaat şirketinin aracılığıyla Moldova'ya gittiklerini belirtti.
Yaklaşık iki aydır Kişinev kentinde çalıştıklarını ancak paralarını alamadıkları için işi bırakarak dönmek istediklerini dile getiren Göngör, "Grev yapınca şirket, pasaportlarımıza el koydu. Şantiyeye giriş çıkışları yasakladı. 15 gün mağdur olduk. Konsolosluğa da başvurduk." ifadelerini kullandı.Güngör, Moldova'dan 130 kişinin İstanbul'a, 70 kişinin de Vezirköprü'ye döndüğünü kaydetti.

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