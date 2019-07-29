Moğolistan-Türkiye ilişkilerinin 50.yılı anısına özel posta pulu - ULANBATOR
- Pul tanıtım töreninden detaylar - TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasıULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan 'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50.yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.
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