Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan Akar'ı ziyaret etti

- Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar, Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
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