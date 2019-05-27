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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan Yardımı

- Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan Yardımı

yardım dağıtma detayları

Yardım Paketi Hayırseverler Kuran Kursu 

-kumanya dağıtımı
-çadır içi
-kız ve erkek kuran kursunda iftar

( ULAN BATUR ) - Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımı ULAN BATUR

- Türk hayırseverler Moğolistan’daki Müslümanlara Ramazan yardımında bulundu. Moğolistan’ın Bayan Ölgii şehri ve çevresindeki köylere Ramazan kolileri dağıtıldı. Hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, bozkırda dağınık halde bulunan çadırlara yardımları teker teker taşıdı. Soğuğa rağmen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar taşıyan görevliler 522 aileye yardım paketi ulaştırdı.
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