Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Mogherini: “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” - Mogherini’den 15 Temmuz açıklaması

- Mogherini: “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” - Mogherini’den 15 Temmuz açıklaması

Mogheri’nin açıklaması

Toplantı Darbe Girişimi Telefon Görüşmesi Başkent Basın Mensupları 

-detay

( BRÜKSEL ) - Mogherini: “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz”- Mogherini’den 15 Temmuz açıklaması BRÜKSEL

- Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda İran’ın nükleer anlaşması, göç, Libya gibi konuların ele alınacağını ifade eden Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sondaj çalışmalarına ilişkin ifadeler kullandığını kaydeden Mogherini, “Konuşmama, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü, hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı