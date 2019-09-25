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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mogherini: 'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz' - NEW YORK

Mogherini: 'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz' - NEW YORK

Mogherini: "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz" - NEW YORK - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin konuşması - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer" - "Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e milyonlarca Suriyeli mülteciye cömertçe ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ederim"NEW YORK (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer." dedi.
Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında AB tarafından düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.
Suriye'nin halen uluslararası topluma ve bölge ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Mogherini, savaşın sonlandırılması için BM nezdinde siyasi bir anlaşma gerektiğinin altını çizdi.Mogherini, "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer." ifadesini kullandı.Yüksek Temsilci Mogherini, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasının çok önemli bir adım olduğunu ve siyasi çözüme katkı sağlayacağını söyledi.

- Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere teşekkürSuriye'deki savaş nedeniyle milyonlarca Suriyelinin yerlerinden edildiğine dikkati çeken Mogherini, "Bu vesileyle özellikle Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e milyonlarca Suriyeli mülteciye cömertçe ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ederim." dedi.
Mogherini, tüm Suriyeli mültecilerin tekrar vatanlarına dönme hayali kurduğunu ve bazılarının döndüğünü belirterek, "Ancak bu kişileri dönmeleri için zorlayamayız. Dönüşler için güvenli ve onurlu bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Birçok Suriyeli, vatanına döndüklerinde keyfi tutuklama ve mecburi askerlik ile mal varlıklarına el koyulması gibi durumlarla karşılaşıyor." diye konuştu.

Lyon Mülteci Toplantı Uluslararası Arabuluculuk 

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