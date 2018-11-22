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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mogherini: 'Kaşıkçı cinayetinden 'gerçekten' sorumlu olanlar hesap vermeli' - ANKARA

Mogherini: 'Kaşıkçı cinayetinden 'gerçekten' sorumlu olanlar hesap vermeli' - ANKARA

Mogherini: "Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanlar hesap vermeli" - ANKARA - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı, Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Misyon Basın Toplantısı Toplantı Cinayet 

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