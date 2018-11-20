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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mogherini: 'Anlaşma iptal edilirse Avrupa'nın güvenliği riske düşer' - BRÜKSEL

Mogherini: 'Anlaşma iptal edilirse Avrupa'nın güvenliği riske düşer' - BRÜKSEL

Mogherini: "Anlaşma iptal edilirse Avrupa'nın güvenliği riske düşer" - BRÜKSEL - AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin açıklaması - AB savunma bakanları toplantısından detaylar - AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "(Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) Anlaşma iptal edilirse Avrupa'nın güvenliği riske düşer" - "Avrupa'nın geçmişte olduğu gibi dış güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin Moskova ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararından "son derece endişe duyduğunu" bildirdi.Mogherini, Brüksel'deki AB savunma bakanları toplantısından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, INF konusunu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceğini belirtti.
ABD'nin anlaşmadan çekileceği açıklamasından dolayı son derece endişeli olduğunu belirten Mogherini, "Biz hep anlaşmaların önemli olduğuna ve tam olarak uygulanması gerektiğine inandık. Eğer anlaşmanın uygulanmasında sorunlar varsa çekilmekten ziyade uygulanmasına yönelik kusurların giderilmesi gerekir. Biz hala (INF'in) daha güçlü biçimde uygulanabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Mogherini, "Anlaşma iptal edilirse Avrupa'nın güvenliği riske düşer. Avrupa'nın geçmişte olduğu gibi dış güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle INF anlaşması korunmalı ve uygulanmalı." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Rusya ise bu kararı "çok tehlikeli bir adım" olarak nitelendirmişti.Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında 1987 yılında imzalanmıştı.Anlaşmaya göre, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanması öngörülüyor.Denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında bulunmuyor.

Bild Toplantı Basın Mensupları 

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