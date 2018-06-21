Mogan'a 15 bin adet sazan balığı

-Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz konuşması

-Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay konuşması

-balıkların bırakılması

-tekne turu



( ANKARA -HD)- Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan:- ''24 Haziran'da hem Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçer hem de partimizi mecliste güçlü bir şekilde temsil ettirirseniz bu çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz''- Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay:- ''Senelerdir temizlenmeyi bekleyen Mogan Gölü şu anda temizleniyor''- ''O eski, berrak, temiz, balıkçılığın bol olduğu göle inşallah 1 sene içinde kavuşacağız'' ANKARA



- Gölbaşı Mogan Gölü'ne ''Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'' kapsamında 15 bin adet sazan balığı bırakıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara İl Müdürlüğü himayelerinde su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması için, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla ''Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'' yürütülüyor. Proje kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü'ne 15 bin adet sazan balığı bırakıldı. Balıkların göle bırakıldığı tören Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Arslan, ''Bizim 16 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin alt yapısına çok ciddi yatırımlar oldu. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşa yaptığımız ve yapacağımız icraatları anlatınca, yol, köprü ve benzeri şeylerden bahsettiğimiz zaman insanlar çok fazla ilgilenmiyorlar artık. Zaten bir iktidarın görevi budur diyorlar. Ama bizim önümüzdeki süreçte yapmayı vadettiğimiz şeyler içerisinde vatandaş nezdinde en değerli gördüğümüz şey millet bahçeleri oldu. Ankara'yı Konya'ya bağlayan Konya Yolu çalışmasının da alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Ak Parti iktidarında tüm projeler çok yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve hızlı bir şekilde sonlandırılmasına çalışılıyor'' ifadelerini kullandı. 24 Haziran seçiminin diğer seçimlerden çok farklı bir özellik arz ettiğini kaydeden Arslan konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu seçimde Cumhurbaşkanımızı ve parlamentoyu oluşturacak milletvekillerini aynı gün aynı sandıkta seçeceğiz. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren, çok partili demokrasiye geçildiği dönemden itibaren ilk defa uygulanan bir sistemdir. 1 yıl önce 16 Nisan'da bir referanduma onay vermiştiniz. Bu anayasa değişikliğinin uygulanacağı ilk seçime 24 Haziran'da giriyoruz. Bu yönetim sistemindeki değişiklik sizin iradenizle seçilen iktidarın iş yapma potansiyelini ciddi bir şekilde hızlandırıyor. 2002 yılında bu sistem geçerli olsaydı biz 16 yılda yaptığımız icraatları 3-4 yıl gibi kısa bir sürede bitirmiş olacaktık. O nedenle icra açısından sizin iradenizle yönetimi alan herhangi bir parti veya kişi bundan sonra çok hızlı iş yapabilecek. 24 Haziran'da hem Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçer hem de partimizi mecliste güçlü bir şekilde temsil ettirirseniz bu çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz.'' ''Ankara genelinde 202 bin civarında balığı 69 noktadaki göletlerimize atacağız'' Gölbaşı'nın her geçen gün yıldızı parlayan ilçelerden bir tanesi olduğunu belirten Korkmaz ise, ''Rakamlara baktığımızda Gölbaşı'nın tarım alanı 13 tane ilimizin tarım alanından daha büyüktür. Son zamanlarda tarım ve hayvancılığa verilen desteklerle ve ilçemizde özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında çok önemli bir artış meydana gelmiştir. Gölbaşı ilçemize geçen sene 20 milyon TL civarında tarım ve hayvancılığa hibe desteği verilmiştir. Ankara ilimiz sahip olduğu göletlerle önemli miktarda balık üretim potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin daha da geliştirilmesi ve insan beslenmesinde önemli bir yeri olan su ürünleri üretim miktarını artırma adına ilimiz genelinde balıklandırma çalışması başlattık. Bu çalışmalarla 2 milyona yakın balık göletlere atıldı. Mogan Gölü'ne 15 bin adet sazan balığını bırakacağız. Ankara genelinde 202 bin civarında balığı 69 noktadaki göletlerimize atacağız. Bundan sonraki senelerde de balıkçılık programlarına alarak gölün balıkçılık merkezi haline getirilmesini sağlayacağız'' şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ''Senelerdir temizlenmeyi bekleyen Mogan Gölü şu anda temizleniyor. O eski, berrak, temiz, balıkçılığın bol olduğu göle inşallah 1 sene içinde kavuşacağız. Dünyanın en büyük 2. projesi bu. Doğaya zarar vermeden yapılan bir temizlik. Gölbaşı su olarak zengin bir ilçe. Bazen doğa olayları, bazen insanların bilinçsizce hareket etmesinden dolayı göletlerimizdeki kirlilik devam ediyor. Rahmetli Süleyman Demirel'in zamanında başlayan temizliğimiz ilk defa bu sene bizlere nasip oldu, bu hükümete nasip oldu'' açıklamalarında bulundu. Konuşmalarına ardından 15 bin adet sazan balığı Mogan Gölü'ne bırakıldı.

