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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır develer sıkıyor - SOMALİ

Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır develer sıkıyor - SOMALİ



: - Susam yağının üretildiği değirmen - Ahşap bir değirmene bağlı, gözleri kapatılmış bir devenin dönüp susamları sıkması - Elde edilen susam yağından görüntüler - Değirmen sahibi Muhammed Dig ile röportaj - Üretilen yağın müşterilere satılması - Değirmen çalışanlarından Enver Yusuf ile röportajSomali'nin başkenti Mogadişu 'da yaşayan Muhammed Dig, çağımızın teknolojik yöntemlerine rağmen, 200 yıldan daha eski bir geçmişe sahip geleneksel yöntemlerle susam yağı üretiyor.Yağ, geleneksel yöntemlerle ahşap bir değirmene bağlı, gözleri kapatılmış bir devenin saatlerce dönüp susamları sıkmasıyla üretiliyor.Değirmen sahibi Dig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin uzun yıllardır bu mesleği yaptığını belirterek, 200 yıldan daha eski bir geçmişi olan susam yağı değirmeninin hiçbir değişiklik yapılmadan nesilden nesile aktarıldığını söyledi.

Değirmen çalışanlarından Enver Yusuf, "Bu çok eski geleneksel bir işlemdir. Deveye bağlı ahşap değirmende, çıkarılan yağları kirden korumak için muazzam bir çaba gerekmektedir." diye konuştu.

Teknoloji Muhabir Başkent 

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