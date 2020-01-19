Modifiyeli araçlar minik eller için buluştu

-- Lokman Toptaş ile röportaj

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da ‘Minik Eller Üşümesin’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Offroad Oyunları Farzetkii 25 Modifiyeli Araçlar Buluşması gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Macera Offroad Oyunları ve Farzet 25 desteğiyle Havuzbaşı Kent Meydanı’nda ‘Minik Eller Üşemesin’ organizasyonu düzenlendi.

Türkiye genelinden katılan yaklaşık 250 modifiyeli araç minik eller için bir araya geldi. Modifiyeli araçların üzerine ‘Minik Eller Üşümesin’, ‘Çocuklar Geleceğimizdir Sahip Çıkalım’, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı dövizler yerleştirildi. Bu projeyle Türkiye geneli farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Erzurum Macera Offroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, “Bugün burada Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Macera Offroad Oyunları olarak, başlatmış olduğumuz minik eller üşümesin projesinde bir farkındalık olsun diye çevre illerimizden gelen modifiyeli araçlarımızla Havuzbaşı Kent Meydanı’nda organizasyon düzenledik. İnşallah güzel bir farkındalıkla minik eller üşümesin projesinde tüm Türkiye’de yaygın bir halde farkındalık oluşturabiliriz. Şuana kadar bu projede yaklaşık 150 okula mont, bot, bere, eldiven dağıtımı yaptık. İlerleyen zamanlarda bunu daha güzel farkındalıklarla daha ileriye taşıyacağız. Çevre illerden gelen araçlarla beraber yaklaşık 250 aracımız var. Bu araçlar 3-4 saat burada kaldıktan sonra kendi illerine geri dönecekler” diye konuştu.





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