Modifiye tutkunları ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek için teker yaktı

- Karaman'da modifiye tutkunlarından oluşan sokak70 topluluğu ile sanayi esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 936. Sokak’ta bir araya gelen topluluk üyeleri ve esnaflar, ikram edilen yemekten yedi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından topluca Mehmetçik için dua edildi. Sokak70 Topluluğu adına konuşan Cemal Gök, Barış Pınarı harekatın da görev alan askerlere destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.



Türk askerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Gök, "Her şeyden önemlisi birlik beraberliğimiz önemlidir. Cephedeki asker için her zaman dua ediyoruz. Yaptığımız bu etkinlik ile Barış Pınarı harekatına destek oluyoruz. Etkinliğimize 200 kişi katıldı.

Herkese teşekkür ediyorum. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

Daha sonra topluluktaki üyeler getirdikleri Türk bayrağı asılı modifiyeli araçlarıyla gösteri yaparak teker yaktı.