Mobilya mağazasında dördüncü kattan düşen yük asansöründeki işçi yaralandı - BİLECİK
- Olay yerinden detaylarMobilya mağazasında dördüncü kattan düşen yük asansöründeki işçi yaralandıBİLECİK (AA) - Bilecik ’in Pazaryeri ilçesinde yük asansörünün düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı.Çarşı Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasında çalışan işçilerden Yücel Dönertaş, dördüncü kattan eşya indirdiği sırada asansörün halatı koptu.Asansörle zemine düşerek sonucu yaralanan Dönertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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