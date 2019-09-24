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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Bolu'dan yola çıkacak

'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Bolu'dan yola çıkacak

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu 'dan yola çıkacak - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün proje tanıtım videosu"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu 'dan yola çıkacak - İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yarın Bolu 'dan yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim tırının, 81 ilde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşması amaçlanıyorBOLU (AA) - Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" yarın Bolu 'dan yola çıkacak.İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yarın Bolu 'dan yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim tırının, 81 ilde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşması hedefleniyor.İki bakanlık arasında "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü"nün imzalanmasının ardından eğitim tırı, 25 - 26 Eylül tarihlerinde Bolu 'da faaliyet gösterecek. Bolu Kent Meydanı'nda yarın başlayacak eğitim, 26 Eylül'de yapılacak programın ardından sona erecek.Eğitim tırı, gittiği her ilde 2 gün kalacak şekilde Türkiye'yi dolaşacak.

Lyon Trafik Eğitimi Bakanlık Öğrenciler 

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