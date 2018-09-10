'Mobil Okul Timleri' denetimlere başladı - İSTANBUL İzle
"Mobil Okul Timleri" denetimlere başladı - İSTANBUL - Denetimlerden görüntüler"Mobil Okul Timleri" denetimlere başladı - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün "Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında 2017'de uygulamaya koyduğu "Mobil Okul Timleri" yeni eğitim ve öğretim yılına denetimle başladı. İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırladığı " İstanbul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında Mobil Okul Timleri , Çocuk Şube, Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin bulunduğu ekipler, okullarda uygulama yaparak geniş güvenlik önlemleri aldı.Geçen yıl 40 ekiple uygulamaya konulan ve aralarında trafik, toplum, çocuk büro ve asayiş polislerinin bulunduğu Mobil Okul Timleri, yeni eğitim ve öğretim yılına da denetimle başladı. Bu yıl sayıları 26 ekip daha artırılan mobil okul timleri, Bağcılar Yıldıztepe İlköğretim Okulu çevresinde uygulama yaptı. Uygulamada okul önlerinde bekleyen çocukların ve yabancı şahısların genel bilgi taramaları sorgulamaları yapıldı.Helikopter ile havadan da destek verilen uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik polisleri okul servis araçları durdurularak denetlendi. Okul çevresindeki yollara hatalı park eden araçlara ceza uygulandı.Şüpheli görülen bir araç durdurularak arandı. Ruhsat sahibi araç içinde bulunmayan bir av tüfeği taşıyan bir vatandaş polis ekiplerince karakola götürülerek ceza işlemi uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından okul güvenliği için hazırlanan "Anne ve babalara tavsiyeler" adlı broşür polisler tarafından okul bahçesinde bekleyen velilere dağıtıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Nene Hatun İlköğretim Okulu ve çevresinde denetimler yaptı.Öğrenci velileri okul önündeki denetimlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.